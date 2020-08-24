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بن غربية: المتظاهرون في طرابلس “جراثيم” لن نسمح بوجودها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم القائد الميداني بقوات حكومة الوفاق، الطاهر بن غربية، المتظاهرين في طرابلس، واصفًا إياهم بالجراثيم والعاهرات، قائلا “أين كنتم في الرابع من أبريل من العام الماضي ولم تروا من كانوا يقصفوكم بجميع أنواع الأسلحة، ودمروا بنيتكم التحتية، وقتلوا أطفالكم وهجروكم من بيوتكم”.

بن غربية واصل ، في تسجيل مرئي له، هجومه على المتظاهرين، قائلا “حتى عندما الأبطال طلعوهم من جنوب العاصمة طرابلس، لقيتموهم زارعين لكم ألغام، والطيران المسير يقصف فيكم ليل نهار، حتى شبابكم القاعدين في الكلية العسكرية قصفهم وقتلهم”.

وأعرب عن رفضه لخروج أي مظاهرات حاليا، رغم وجود فساد في حكومة الوفاق، زاعما أنه لم يؤيدها في البداية، لكنهم التفوا حولها بعد الهجوم على طرابلس باعتبارها “الحكومة الشرعية”، بحسب تعبيره، منتقدا رفع المتظاهرين وخصوصا النساء لافتات احتجاجية على وجود المرتزقة السوريين والأتراك في ليبيا.

وتطاول على الدكتور سيف الإسلام القذافي، والمتظاهرين الداعمين له، واصفا إياهم بالجراثيم، قائلا “لن نسمح في طرابلس بوجود هذه الأوباش”، مطالبا الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المتظاهرين حتى النساء الكبيرة في السن، التي وصفها بـ”العجوز الشمطاء”.

وخاطب أهالي المنطقة الشرقية، قائلا “70 دولة قاعدة في حيشانكم، فلا تحكوا على طرابلس وأهلها أو المنطقة الغربية، وارتميتم في حضن الجراثيم”، كما هدد السكان بقوله: “إما أن تكونوا معنا فى الدولة المدنية وإلا قسما بالله لن نترككم ولبنغازي مالكم منا إلا الدق”.

وشهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية، تظاهرات حاشدة، ضد سوء المعيشة والفساد، منددة بحكومة الوفاق، وسوء إدارتها، فيما واجه المرتزقة السوريون المدعومون من مليشيا الردع التابعة لداخلية الوفاق، المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، مما أدى لسقوط عدد من المصابين.

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تعليقات

  • حاشا الليبيين انتي اللي تكون جرثومه في ليبيا واللي زيك يابزقليف.
    شعابيط زيكم يحلمو يعيشو في طرابلس وتاكلو في فلوس العباد ياويلك من ربي لكن اهو نقول هالك جاينك لحوشك انشالله المظاهرات حتزيد وحتزيد لن نظفو البلاد من الجراثيم اللي زيك.
    جاينك اصبر بالواحد بنعلقوكم انشالله

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  • كلب وعميل تركي حقير…لعنة الله عليك يالص الاعتمادات الوهمية…طبعا من الطبيعي ان تدافع عن المجرمين امثالك واسياد نعمتك في تركيا …يامهرب الوقود والنافته يامجرم ياحقير….الذين خرجوا امس هم الشرفاء من اهلنا وليس العملاء مثلك الذين باعوا شرفهم و وطنهم للانذال العملاء الاتراك والمرتزقة السوريين…عندما يتم القبض عليك قريبا وتقديمك للمحاكمة ستكون مثل الارنب …وسنراك باكيا مذعورا متأسفا…فلا نامت أعين الجبناء….لن تنفعك تركيا بلد الفساد والخمور والعاهرات وسيطردك حاكمها القردوغان عميل اسرائيل وامريكا ولن تجد مكانا آمنا يابنغربية والايام بيننا…الظلم ظلمات …الله يمهل ولا يهمل…وستري …

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  • شئ يثلج الصدر حقا قرأت لكم بكل فرح استقبلت إهانه الغنوشي حيث قام مواطنون من بلدة الحامّة، التابعة لمحافظة قابس جنوب شرق تونس، بطرد رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وطلبوا منه الرحيل دون عودة إلى مدينتهم، في مؤشر على تنامي السخط الشعبي تجاهه.وتعرض الغنوشي إلى موقف محرج خلال زيارته، مساء الأحد، لمدينة الحامّة، وهي مسقط رأسه ومعقل لأنصار النهضة، لمتابعة الوضع الصحي بعد تفشي فيروس كورونا داخلها، عندما استقبله مواطنون بشعارات تطالبه بالرحيل وصرخوا في وجهه “ارحل”.
    فكلما يهان أي كلب أخواني خائن الاسلام موالي للماسونيه كما افرح لأنه الأخوان لحقت بهم إهانه وهم أهلاً لها ومستحقينها

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  • اخوانى حقير من حثالة المجتمع ينكر حق الشعب الليبى فى الحراك الشعبى ضد الفاسدين من الخوان الذى جلبوا الاحتلال التركى والنفايات الارهابية وظنوا انهم سيظلوا بالقمع فى السلطة فهم واهمون فللشعب جيش يحميه وسيتحرك فى اى وقت الى مصراته ثم الى طرابلس لتحرير الوطن من الصراصير امثالكم ولا مكان لكم الا فى القبور والمتغطى باردوغان عريان فكما باع حلب سيبيعكم لمن يدفع الثمن ياحقير انت وشوية الصراصير الغريبة على المجتمع يابن الغريبة الميبون من سواقط خيام النكاح

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  • الفاظ ليست غريبة على ساقط من سواقط الاخوان امه ببتناك فى الخيام من الزلمة السورى وهذا الديوث يقبض الثمن لا عنده شرف ولاكرامة اى كلب افضل منه

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