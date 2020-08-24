أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الإثنين، أنه لا يوجد تغيير في حالة الطقس و الرطوبة ستظل عالية على المناطق الساحلية، و درجات الحرارة ستظل مرتفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 30 و41 درجة مئوية على جميع المناطق.

وأشار المركز إلى أن مناطق رأس أجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي ستكون السماء بها صافية إلى قليلة السحب، و تتكاثر اليوم على سرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و35 درجة مئوية على الدواخل.

ولفت المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و جالو و مراده ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 28 و32 درجة مئوية، وتصل إلى 36 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

وقال المركز إن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة يتكون بها السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 35 و41 درجة مئوية، كما ستكون السماء صافية في مناطق الكفرة و السرير و تازربو، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و39 درجة مئوية.

The post الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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