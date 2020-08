دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، للتحقيق في استخدام القوة من قبل أفراد الأمن التابعين لحكومة الوفاق غير المعتمدة في تفريق المتظاهرين.

