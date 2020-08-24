البعثة الأممية تدعو إلى تحقيق فوري في استخدام القوة ضد المتظاهرين بطرابلس

أخبار ليبيا24 – متابعات

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في طرابلس من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني أمس الأحد، مما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.

وأوضحت البعثة في بيانها اليوم الإثنين، أن الدافع وراء هذه التظاهرات كان بسبب الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلاد.

وشددت البعثة، على أنه قد حان الوقت لكي يضع القادة الليبيين خلافاتهم جانباً وأن ينخرطوا في حوار سياسي شامل كما أعلن في الجمعة الماضية رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وذلك في ظل استمرار إفقار الشعب الليبي والتهديد المستمر لاحتمال تجدد الصراع.

وقالت البعثة الأممة، إن حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24