بعد إطلاق النيران على المتظاهرين .. باشاغا : الداخلية تحمي الحق في التظاهر و ترد من يهدد أمن الدولة

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، الإثنين، إن وزارة الداخلية تحمي الحق في التظاهر و ترد كل متجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة أو تهدد أمن الدولة، والفوضى التى لن تنتج سوى الفوضى، حسب زعمه.

وأوضح باشاغا في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن داخلية الوفاق تؤمن بالديمقراطية ومدنية الدولة التي تحتم عليها الخضوع لإرادة الشعب والاستماع لصوت المواطنين، على حد قوله.

وكانت مليشيا ما تسمى بـقوة حماية طرابلس حملت المجلس الرئاسي لـ حكومة الوفاق غير المعتمدة و وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين السلميين اليوم في طرابلس، مطالبة النائب العام و المدعي العام العسكري بالتحقيق في هذه الأحداث و نشر نتائج التحقيق في مؤتمر صحفي خلال 24 ساعة.

