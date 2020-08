“الفاندي” يحمل “ويليامز” مسؤولية قتل المتظاهرين في طرابلس ويتهمها بحماية القتلة

خاص ليبيا 24

أدان رئيس

المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا صالح الفاندي، الإثنين، الهجوم على المتظاهرين

السلميين في العاصمة طرابلس، مؤكدا أنه سيكون هناك الأسوأ بالأيام القادمة في ظل

حماية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، لقتل المدنيين بالعاصمة.

وحمل الفاندي،

المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز مسؤولية قتل المتظاهرين

السلميين وغضها البصر عن هذه الجرائم التي اعتبرها جرائم حرب، داعيا البعثة

الأممية إلى التدخل الفوري لوقف قمع المتظاهرين المدنيين في طرابلس من جانب

مليشيات باشاغا، والقيام بدورها”.

وتساءل الفاندي،

تحت أي قانون أتاحت لكم داخلية باشاغا قتل المتظاهرين السلميين، أين البيانات

السريعة ياويليامز، أم ما زلتي لا تشاهدين إلى بعين واحدة”

وكشف الفاندي، انسحاب

مليشيا ما تسمى بـ”قوة الردع ” التابعة لقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة

من مدينة ترهونة، وتوجهت إلى طرابلس للمشاركة في قتل المتظاهرين أمس الأحد.

كما استنكر

الفاندي هجوم مليشيات باشاغا على منازل المواطنين والاعتداء عليهم وقتلهم ونهب

وسرقة ممتلكاتهم

وكانت عناصر من المليشيات التابعة لوزير الداخلية

بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، قد قامت أمس الأحد، بإطلاق الرصاص على

جموع المتظاهرين، أثناء توجههم نحو الساحة الخضراء قادمين من محيط مقر رئاسة

“السراج” في طريق السكة مرددين هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام” و”قولوا للسراج

يروح”، وخلال محاولتهم التوجه للتظاهر أمام قيادة البحرية في أبوستة حيث المقر

المؤقت للمجلس الرئاسي ومقر المستشارين العسكريين الأتراك، أطلق مرتزقة «باشاغا»

الرصاص عليهم.

