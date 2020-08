خاص ليبيا 24/ حنان منير

اعتبر عضو مجلس

النواب، علي السعيدي، إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس، كارثة إنسانية

بامتياز تحت رعاية حكومة الوفاق غير المعتمدة “المدعومة من الأمم

المتحدة” على حد تعبيره.

وأدان السعيدي،

الإثنين، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″، الغياب التام لرئيسة بعثة الأمم

المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، عن هذه الأحداث التي وصفها بـ”

المؤسفة”، محملا إياها كامل المسؤولية عن ما حدث للمتظاهرين برعاية بعثتها.

وتساءل السعيدي أين

المنصات الإعلامية التابعة للإخوان التي كانت ليلا نهارا تتحدث عن الحرية.

وطالب السعيدي،

المتظاهرون بالاستمرار في التظاهر مع العصيان المدني حتى تتطهر البلاد من العملاء

والخونة والعدوان التركي، حسب قوله.

The post “السعيدي” لـ” ليبيا 24″: قتل المتظاهرون في طرابلس كارثة إنسانية برعاية أممية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24