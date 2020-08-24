معالجة منظومة الأكسجين بمركز بنغازي الطبي

قامت لجنة من وزارة الصحة بالحكومة الليبية بزيارة لمركز بنغازي الطبي في إطار إجراءات معالجة منظومة الأكسجين بالمركز.

وذكر مكتب الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، أن اللقاء تم بناء على تعليمات وزير الصحة سعد عقوب حيث توجه وكيل الوزارة للشؤون الفنية ومدير إدارة التفتيش والمتابعة ومدير مكتب الوزير إلى مركز بنغازي الطبي لمتابعة الإجراءات الفنية الخاصة بمعالجة العطل المفاجئ بمنظومة الأكسجين والذي أدى إلى استخدام أسطوانات الأكسجين كبديل لحين إصلاح العطل .

وفي السياق ذاته قالت مديرة مركز بنغازي الطبي إن منظومة الأكسجين الآن عادت للعمل بشكل جيد، مؤكدة أن العمل جاري لتسيير الأكسجين لكامل المركز بصورة طبيعية دون حدوث أي قصور في أي قسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية