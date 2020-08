البعثة الأممية تدعو للتحقيق في استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن التابعين لحكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس أمس الأحد، مما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.

و أكدت البعثة في بيان أن حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الاساسية من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، موضحة أن الدافع وراء هذه التظاهرات كان الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد.

وشددت البعثة على ضرورة انخراط المسؤولين في الحوار السياسي، وتنحية خلافاتهم جانباً ، كما كان قد أعلن في الأسبوع الماضي كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

