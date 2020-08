بن نيس : نرفض التفاوض مع “حفتر ” والاتفاق يجب أن يكون مع الهيئات المنتخبة

أكد المتحدث باسم ما يسمى بمجلس الدولة محمد بن نيس، الإثنين، أنّ المجلس يرفض التفاوض مع “حفتر”.

وشدد بن نيس في تصريحات صحفية، على أن أي حوار سياسي أو اتفاق يجب أن يكون بين الهيئات المنتخبة فقط.

ودعا بن نيس إلى وقف التدخّل الخارجي في ليبيا، مطالبًا الدول المتداخلة في الملفّ الليبي باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي.

