عقب اختفاء الكوافي.. دعوات للدخول في عصيان عام بطرابلس

دعت مجموعات من الشباب الليبي والنشطاء، إلى الدخول في حالة عصيان عام وإغلاق كافة المحلات التجارية والمؤسسات الحكومية في العاصمة طرابلس.

يأتي هذا عقب اختفاء الناشط مهند الكوافي أحد المتظاهرين المشاركين في مظاهرات يوم أمس الأحد بطرابلس، والذي أكدت عائلته فقدان الاتصال به.

وكانت مجموعات من الشباب، نظمت أمس الأحد، مظاهرات في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.

وقالت مصادر بوابة إفريقيا الإخبارية، إن “المظاهرات خرجت من حي الأندلس وزاوية الدهماني وبعض المناطق الأخرى بالعاصمة طرابلس وتجمعت في ميدان الشهداء”، لافتا إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات منددة بسوء الأوضاع المعيشية ومطالبة بوقف الفساد وتوفير الخدمات الأساسية من وقود وكهرباء، كما هتف متظاهرون ضد حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج.

فيما تعرض المتظاهرون إلى إطلاق نار من قبل كتائب مسلحة لتفريق المتظاهرين، كما تعرض المتظاهرون إلى حملة اعتقالات، وذلك بحسب ما تداوله نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.