“بن غريبة” يصف المتظاهرين بالجراثيم والنساء بالعاهرات ويتوعد أهالي المنطقة الشرقية

وصف القائد الميداني بعملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، الطاهر بن غربية، المتظاهرين في طرابلس، بالجراثيم والعاهرات قائلا “لن نسمح في طرابلس بوجود هذه الأوباش”، مطالبا الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المتظاهرين حتى النساء الكبيرة في السن، والتي وصفها بـ”العجوز الشمطاء” كما وصف المتظاهرات بالعاهرات.

وأكد بن غربية، في تسجيل مرئي له، رفضه لخروج أي مظاهرات حاليا، رغم وجود فساد في حكومة الوفاق غير المعتمدة، منتقدا رفع المتظاهرين وخصوصا النساء لافتات احتجاجية على وجود المرتزقة السوريين والأتراك في ليبيا.

وزعم بن غريبة أنه لم يؤيد الوفاق في البداية، لكنهم التفوا حولها بعد المعارك التي شهدتها طرابلس وذلك باعتبارها “الحكومة الشرعية” حسب قوله.

وهدد بن غريبة سكان المنطقة الشرقية بقوله: “إما أن تكونوا معنا فى الدولة المدنية وإلا قسما بالله لن نترككم ولبنغازي مالكم منا إلا الدق”.

