” الزغيد لـ” ليبيا 24″: باشاغا قتل المتظاهرين برعاية الأمم المتحدة وبيان ستيفاني ضعيف

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أدان عضو مجلس

النواب، إبراهيم الزغيد، إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس،

لرفضهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة وفشله في المهام المٌكلف بها.

وأكد الزغيد، الإثنين

في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أنه تم قمع المُظاهرة بقوات وزير الداخلية

فتحي باشاغا، وبرعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى قتل 22 مواطن سلمي وإصابة أكثر من 50

مواطن والبعض منهم إصابتاهم بالغة باستثناء الذين تم القبض عليهم أثناء مُداهمة

منازلهم فجر هذا اليوم الأثنين2482020م.

وأضاف الزغيد،

وكل هذه الجرائم أمام مرئا ومسمع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمُنظمات

الحقوقية ،

مؤكدا أن “رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز

دائما تتناسى الوضع الإنساني بالمدينة وأقصى ما تفعله هو إصدار بيان ضعيف لا يدين

أي جهة لأن ما يحدث تحت رعايتها”

وطالب الزغيد، “مجلس الأمن والمجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي بالتحقيق في هذه الواقعة غير الأدمية التي تنتهك كل أوجه الحرية والتعبير عن الرأي”.

وقال الزغيد، إن

مطالبة المتظاهرين بأبسط الحقوق مثل المُرتبات والسيولة النقدية من المصارف،

والكهرباء التي تنقطع بـ “15 ساعة” في اليوم، وتكدس القمامة في أغلب

الأحياء والشوارع بالعاصمة، حقوق مشروعة، متسائلا هل يستحقون القتل على أبسط

حقوقهم.

وشدد الزغيد،

على أن خروج هكذا مُظاهرات يؤكد بالدليل الواضح فشل المجلس الرئاسي وحكومته في

تلبية مطالب المواطنين وصرف ودفع المليارات من الخزينة العامة ومصرف ليبيا

المركزي بطرابلس لتركيا والإرهابين، الذين

جلبوهم لاستعمار البلاد”.

وأكد الزغيد،

” أن المظاهرات خرجت عفوية في طرابلس ( عاصمة كُل الليبيين) لتنتفض ضد المجلس

الرئاسي الذي يترأسه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز

السراج، الذي وصفه بالعميل والخائن الذي باع الوطن والمواطنين للغُزاة الأتراك

العثمانيين بقيادة أردوغان الطامع في ثروات ليبيا”

