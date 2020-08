خليفة : استقرار الشبكة الكهربية بالمنطقة الشرقية بعد انتهاء عملية سحب المكثفات

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة المؤقتة، الإثنين، أن الناقلة (Valle Di siviglia) التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط رست صباح اليوم في ميناء البريقة، لسحب المكثفات المصاحبة لأستخراج الغاز الطبيعي من الحقول.

هذا وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفه، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عملية سحب المكثفات تستغرق في حدود 30 ساعة بعد مايتم الشروع في السحب فعلياً.

وأضاف خليفة أنه عندما يتم سحب المكثفات من الحقول سيتم تزويد الهيئة بالكميات الكافية من الغاز من قبل شركة سرت وبعدها ستستعيد الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية استقرارها.

