اكتشاف حالتي إصابة بـ«كورونا» في أوجلة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات، اليوم الإثنين، اكتشاف حالتي إصابة اثنتين من أوجلة.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي أن اكتشاف الحالتين جاء بناءً على نتائج التحاليل من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي للعينتين.

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ووفق آخر إحصائيات، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 572 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، جاءت أكثر من نصفها في العاصمة طرابلس، بواقع 293 حالة.

وجاءت بنغازي ثانيا بـ45 حالة، ثم مصراتة بـ31 حالة، و27 حالة في جنزور، و25 حالة في زليتن، و19 حالة في الشاطئ، و11 حالة في المرج، وعشر حالات في الزنتان، وتسع حالات في النواحي الأربعة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي في البلاد، الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.



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