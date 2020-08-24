الشاطر: تركيا مستاءة من تقارب الرئاسي مع فرنسا ومصر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ألمح عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، إلى محاولة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا، التقارب مع فرنسا ومصر، الأمر الذي أدى إلى استياء تركي.

الشاطر رأى ، في تغريدتين، أن محاولة التقارب بين الرئاسي وفرنسا، تكمن في تلقي السراج دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارته، فضلا عما يتردد عن زيارة مشابهة لباشاغا واحتمال لقائه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في باريس أوائل الشهر المقبل.

وأرجع التقارب بين المجلس الرئاسي مع القاهرة إلى ما أسماه “غزل” لمصر في بيان الرئاسي الأخير، قائلا “هناك هرولة من البعض لكسب رضا مصر وفرنسا، تركيا مستاءة”، مضيفا “أوقفوا هذه الهرولة المخزية”.

وهاجم الشاطر، السراج ومجلسه، قائلا “تمسكنا بشرعية المجلس الرئاسي ودافع الرجال عنها وقدموا الشهداء، لكن الرئاسي لا يستجيب بالقدر الكافي، ولم تهزه المقابر الجماعية ولا الدمار ومئات الآلاف من المهجرين”، متابعا “لم نعد بحاجة لهكذا شرعية اختفاؤها أفضل من بقائها. الورم الذي يزعج لابد من إزالته”.

وجاءت تغريدات الشاطر حول تقارب السراج مع مصر وفرنسا ومآلات ذلك، تأكيدا لما صرح به مصدر بخارجية الوفاق، بشأن غضب أنقرة من التقارب بين الرئاسي وكل من باريس والقاهرة.

وطالما أعلن الرئيس الفرنسي وخارجية بلاده رفضهم للتغول التركي في ليبيا لدعم حكومة الوفاق ومدها بالأسلحة والمرتزقة، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار دول الجوار ودول حوض البحر المتوسط الأوروبية، في ظل إمكانية تسلل الإرهابيين والمرتزقة الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم، إلا أن باريس رحبت بقرار وقف إطلاق النار المعلن مؤخرا من طرفي الصراع الليبي.

وأعلن كل من فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الجمعة، عبر بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس 2021م .

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