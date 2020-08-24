«الوطنية للنفط»: وصول شحنة «مكثفات» يتيح استمرار إنتاج الغاز لمحطات الكهرباء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن الناقلة «فالي دي سيفيليا»، وصلت إلى ميناء البريقة، اليوم الاثنين، لتحميل 30 ألف طن من المكثفات بما يتيح استمرار إنتاج الغاز لمحطات الكهرباء المحلية.

وقالت مؤسسة النفط: “إن شحنة المكثفات ستسمح باستمرار إنتاج الغاز بمعدل يبلغ 160 مليون قدم مكعبة يوميا”.

وادعت المؤسسة أنه سيظل هناك ثمة نقص بنحو 90 مليون قدم مكعبة يوميا نتيجة لإغلاق المنشآت النفطية وعجز في تمويل واردات الوقود، وفقا لقولها.

وكانت الحكومة الليبية قد أكدت أنها ستسمح بتصدير المكثفات المخزونة في المستودعات للسماح باستمرار إنتاج الغاز الذي تحتاجه محطات الكهرباء المحلية، بعد أن تسبب نقص الإمدادات في انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».