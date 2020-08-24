ضخ الأكسجين الطبي المسال لمستشفى الثورة التعليمي بالبيضاء

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة”، وصول شاحنة تحوي الاكسجين الطبي من مصر لمستشفى الثورة التعليمي بالبيضاء، وفق الاتفاق الذي أبرمته وزارة الصحة الليبية مع الشركات المتخصصة في مصر لتزويد محطات الاكسجين الطبي بالمستشفيات الليبية.

ووجه وزير الصحة سعد عقوب تعليماته المشددة إلى مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية، ومديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بخصوص التأكيد على المخزون من الغازات الطبية الأكسجين وصيانة ومتابعة مصادر الكهرباء البلدية المولدات الكهربائية وتوفير الوقود الخاص بها ديزل.

كما طلب عقوب من مديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بتوجيه الإدارات الفنية التابعة لهم بالاهتمام الكامل بهذه المعدات من حيث الصيانة واستمراريتها في تقديم الخدمات.