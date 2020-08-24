مصراتة .. ورشة تدريبية حول الرصد لاحتواء جائحة كورونا

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبشراكة داعمة مع جامعة مصراتة، ورشة تدريبية حول أساسيات الرصد والاستجابة السريعة لاحتواء جائحة كورونا ضمن برنامج الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية في بلدية مصراتة.

واستهدفت الورشة التي عقدت في كلية العلوم، العناصر الطبية والطبية المساعدة، وطلبة الطب والمهتمين بالمجال، بهدف تأهيلهم للعمل تحت إشراف فريق الرصد والاستجابة السريعة، ضمن مساعي احتواء الفيروس الذي استشرى في البلاد، وسط وضع صحي هش، واستعدادات لا تفي بالغرض، ولا توفر ظروفا صحية جيدة لتلافي وقوع حالات وفيات بين المصابين.

وكانت المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في بيان له اليوم الاثنين عن تسجيل 31 إصابة جديدة في مدينة مصراتة من إجمالي 572 إصابة إجمالية بفيروس كورونا في البلاد في حصيلة هي الأعلى منذ تفشي الوباء في البلاد والتي رفعت أعداد الحالات المسجلة في ليبيا إلى 11 ألف وتسع حالات مؤكدة.

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