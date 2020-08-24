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الرصاص العشوائي يتسبب في مقتل مواطن في بنغازي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – صحة

شهدت مدينة بنغازي وفاة أحد المواطنين بسبب رصاصة عشوائية بمنطقة أرض الحراسة في وسط مدينة بنغازي .

وقال شاهد عيان إن المتوفي هو المواطن “خالد المالكي” ويبلغ من العمر 50 عام وهو من سكان منطقة السرتية .

وأكد الشاهد – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن المالكي توفي بعد تعرضه لرصاصة عشوائية وهو في سيارته بالقرب من مفترق المعاقين .

وأشار  المصدر إلى أن الرصاصة كان مصدرها احتفال بعقد قران في المنطقة .

وكان مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي قد استقبل الخميس الماضي 4 مواطنين جراء اصابتهم بشظايا مقذوف أثناء تواجدهم أمام أحد عمارات المساكن الجاهزة و كانت إصاباتهم متفاوتة بين المتوسطة والبسيطة .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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