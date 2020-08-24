«الراجحي»: تعامل أفراد «الداخلية» مع تظاهرات طرابلس بمثابة «إنجاز»

قال عبد السلام الراجحي، إن: “تعامل أفراد وزارة الداخلية مع مظاهرات طرابلس تم باحترافية، فلم يُقتل أحد أو يصاب أحد، وهذا في حد ذاته إنجاز” على حد زعمه.

أضاف “الراجحي” في حوار مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – اليوم الإثنين، بوصفه “محلل سياسي”: “وزارة الداخلية تلام على تسلل عناصر قامت بإطلاق النار، والحمد لله لا يوجد مصابين أو شهداء لأنهم على الأغلب كانوا يطلقون الرصاص في الهواء، وهذا انجاز في حد ذاته، لكن المهم هو أنه يجب أن تكون وزارة الداخلية جاهزة بقوة مكافحة الشغب لمواجهة أي عناصر تخريبية” على حد قوله.

وتابع “الراجحي”: “التعامل مع الشغب يحتاج تدريبات ومعدات، وهؤلاء في النهاية مدنيين بحاجة لتعامل خاص، وعلى الوزير فتحي باشاغا إنشاء قوة محترفة لمكافحة الشغب والاستعانة بخبراء يساعودنا في هذا الأمر وفض هذه الأعمال” على حد قوله.