الوطنية للنفط تستعد لتفريغ المكثفات من ميناء البريقة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن وصول، السفينة Valle Di siviglia ، فجر اليوم الاثنين إلى ميناء البريقة، لشحن 30 ألف طن من المكثفات الموجودة في الميناء من أجل توفير سعات تخزينية كافية تضمن استمرار إنتاج الغاز الطبيعي بمستوياته الحالية بحدود 160 مليون قدم مكعب يوميا.

وأفادت المؤسسة في بيان نشر عبر المنصة الرسمية، بأن هذه الخطوة ستسهم في عدم زيادة طرح الأحمال عن مستوياتها الحالية، مشيرا إلى أن ذلك لن ينهي المشكلة بشكل كامل، حيثُ تحتاج محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي بحدود 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، ولا تستطيع المؤسسة توفيرها بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية، بالإضافة إلى أن الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات لتغطية العجز الناتج عن توقف إنتاج الغاز الطبيعي وتوفير المحروقات للسوق المحلي قد تم استنزافها خلال الشهور الماضية، بسبب الإغلاقات، إلى جانب عدم تشغيل مصفاة الزاوية لتقوم المصفاة بسد العجز وتوفير المحروقات للاستهلاك المحلي ووقف استنزاف مدخرات الدولة في الاستيراد.

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