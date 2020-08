دعا حراك رشحناك من أجل ليبيا اخترناك، الإثنين، للخروج الشعبي يوم الخميس المقبل الموافق 27 أغسطس الجاري ضمن مسيرات الشعارات السلمية والأهداف الوطنية والمطالب المدنية .

وأوضح الحراك في بيان أن دعوات الخروج تأتي ضمن مسيرات الحشد الشعبي التي انطلقت فعالياتها في يوم 20 أغسطس الماضي بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للشباب تحت شعار “يد بيد من أجل ليبيا الغد”.

وأكد الحراك أنه سيستمر فى الدعوات للخروج في مسيرات سلمية حتى تتحقق مطالبه بعقد الإنتخابات الرئاسية التي دعا لها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، ومجلس النواب مطلع مارس القادم.

وشدد الحراك علي ضرورة أن تخاطب الأجسام السياسية المتصدرة للمشهد محكمة الجنايات الدولية بإلغاء مذكرة المطالبة بالدكتور سيف الإسلام القذافي، دون أي تسويات خارج هذا المطلب الشرعي، مشيرا إلى أن دعوات الخروج سلمية وبعيدة عن العنف والتخريب، حتى يصل صوت الشعب للمسؤولين.

و طالب الحراك المسؤولين بتمكينهم من حقوقهم ومنحهم الفرصة للمشاركة في تقرير المصير بعيدا عن تكميم الأفواه والاعتقالات التعسفية التي طالت الشباب طيلة الأيام الماضية، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تأمين المظاهرات السلمية تطبيقا لمهامهم الوطنية إتجاه الشعب.

و طالب الحراك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومكتب حقوق الإنسان بالعمل الجدي والوقوف مع مطالب الشعب كونه سيد القرار في تقرير مصيره.

The post حراك رشحناك يدعو للخروج الشعبي الخميس المقبل ويطالب بإلغاء مذكرة المطالبة بالدكتور سيف الإسلام appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24