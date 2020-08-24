«بلدي زليتن» يحذر من دخول منطقة ترغلات

حذر المجلس البلدي زليتن المواطنين من الدخول أو الاقتراب إلى منطقة ترغلات.

وأرجع المجلس الأمر إلى وجود حقول ألغام في المنطقة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وتسببت الألغام والمفخخات في مقتل وجرح 81 مدنياً و57 من غير المدنيين، بمن فيهم عاملون في مجال إزالة الألغام، حسب تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، في مطلع يوليو الماضي.

وأكدت ممثلة الأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، في حينه، دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المستمر لليبيين والمجتمعات المحلية والأطراف المعنية ممن يعملون لتخليص ليبيا من خطر المفخخات، بما في ذلك العبوات الناسفة والألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.

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