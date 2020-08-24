تعافي 3 مصابين بـ«كورونا» في شحات

غادر ثلاث مصابين بفيروس كورونا المستجد مستشفي المنصورة للأمراض الصدرية في مدينة شحات، اليوم الإثنين، بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وتمام شفائهم وفقا لإرشادات الطبية.

وقالت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة إن عدد من المسؤولين الطبيين تابعوا إجراءات مغادرة المتعافين، والتأكد من التقيد ببروتوكول متابعة المتعافين، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الموقتة، بشأن احترام حظر التجول، وإلغاء التجمعات، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

واكتشفت ثلاث حالات إصابة بالفيروس في شحات، أمس الأحد، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي في البلاد، الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين.

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