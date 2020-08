“رجب” لـ” ليبيا 24″: بيان وليامز بشأن قتل المتظاهرين حبر على ورق لا يدين طرف بعينه

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أعتبر رئيس

المجلس الأعلى لقبائل المرابطين والأشراف اللواء صالح رجب، إطلاق من وصفهم

بمليشيات وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة النار على المتظاهرين السلميين

في العاصمة طرابلس، جريمة حرب.

وأدان رجب،

الإثنين، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ تراخي بعثة الأمم المتحدة لدى

ليبيا في الرد على هذه الجريمة، معتبرا أن حكومة الوفاق “ابنتها المدللة”.

وأكد رجب، أنه

لا وجود فعلي لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ولا رئيستها بالإنابة ستيفاني

ويليامز”، مضيفا أقصى ما تقوم به ستيفاني هو إصدار بيان حبر على ورق لا قيمة

له ولا يدين طرف بعينه” رغم أن الاعتداءات تمت في طرابلس التي

تحتلها مليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة، على حد قوله.

وطالب رجب،

المتظاهرين بالاستمرار في التظاهر حتى الاستجابة لمطالبهم وخروج الفساد والمفسدين

والإخوان المسلمين الإرهابيين من ليبيا وإجلاء العدوان التركي”

وأكد رجب، أن

الفساد ينخر في عظام البلاد والمواطن مطحون بلا كهرباء ولا ماء ولا سيولة ولا

أموال ولا تعليم ولا علاج” مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي وحكومته غير المعتمدة

يعيشون حياة الرفاهية وأولادهم يدرسون في أكبر الجامعات الدولية والأطفال بليبيا

يستجدون التعليم الحكومي”.

وتساءل رجب،

” هل مقابل مطالب المواطن بحق العيش الضرب بالرصاص ياباشاغا”

وأفاد رجب،

” بأن قمع باشاغا للمتظاهرين وقتلهم أمر طبيعي له لأنه ” داعشي من

الاخوان المسلمين وهم قتلة وضد الحرية ولا يعطونها لأحد ولا يعترفون إلا بالمرشد

وبمصالحهم الشخصية”.

وكانت عناصر من

المليشيات التابعة لوزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، قد

قامت أمس الأحد، بإطلاق الرصاص على جموع المتظاهرين، أثناء توجههم نحو الساحة

الخضراء قادمين من محيط مقر رئاسة “السراج” في طريق السكة مرددين هتافات “الشعب

يريد إسقاط النظام” و”قولوا للسراج يروح”، وخلال محاولتهم التوجه للتظاهر أمام

قيادة البحرية في أبوستة حيث المقر المؤقت للمجلس الرئاسي ومقر المستشارين

العسكريين الأتراك، أطلق مرتزقة «باشاغا» الرصاص عليهم.

