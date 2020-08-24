القبض على عمالة مصرية دخلت بطريقة غير شرعية إلى ليبيا

بنغازي 24 أغسطس 2020 (وال) قام قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي بالقبض على عمالة مصرية تسللت للأراضي الليبية.

هذا وقد تمكن قسم البحث الجنائي ـ بعد إجراء التحقيقات ـ من معرفة الشخص الذي ساعدهم وهربهم، وعلموا بأن ( المهرب ) أخذ من كل شخص سعى في تهريبه 4500 دينار ليبي .

وذكر البحث الجنائي ، أن أحد المهاجرين غير الشرعيين، مصاب بعيار ناري (نوع مسدس) ورفض تلقي علاج .

وبين قسم البحث ، أنه بعد الاستدلال مع المصاب، اتضح أن الإصابة ناتجة من شجار مع شخص قام بالنصب عليه بمبلغ 3000 دينار ليبي، مقابل استخراج جنسية ليبية.

ونتج عن التحقيق الذي قام به قسم البحث ، اعتراف البقية أنهم دخلوا إلى البلاد خلسة دون مستندات ثبوتية ، وأفادوا بأنهم مذعورين من الشرطة في حال تعرضهم للمساءلة .

وأفاد قسم البحث، بأنهم وجدوا بحوزتهم مستند لشخص ليبي الجنسية، فقاموا على الفور بتحديد مكانه، وبإرسال دوريات التحريات، ومعرفة مكانه فوجدوا بأنه يقطن بمنطقة الصابري ومعه شخص آٔخر.

يذكر أن قسم البحث ، أخذ كافة الإجراءات، وتم ايداعهم بالحجز القانوني وإحالتهم جميعا إلى النيابة العامة للاختصاص. (وال ـ بنغازي) م ن

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