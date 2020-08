مستبعدا حفتر والسراج.. مجلس الدولة: لا تفاوض إلا مع الهيئات المنتخبة

أثارت تصريحات المتحدث باسم ما يسمى بمجلس الدولة محمد بن نيس اليوم الاثنين، حول رفض المجلس بشدّة التفاوض مع حفتر، وتأكيده على أن أيّ حوار أو اتفاق يجب أن يكون بين الهيئات المنتخَبة فقط، العديد من التساؤلات وخاصة أنه لم يذكر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج في شروط المجلس.

حيث جاءت تصريحات بن نيس عقب تصريحات رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري والتي أكد خلالها رفضه إجراء انتخابات في البلاد، قبل إقرار الدستور، مشددا على أنه لا تفاوض لإنهاء الأزمة الليبية، إلا بين الهيئات المنتخبة دون غيرها.

واعتبر مراقبون أن تصريحات المشري وبن نيس تؤكد رفضهما التفاوض مع حفتر والسراج، باعتبارهما يمثلان جهتين غير منتخبتين ولا يحق لهما الحديث باسم الشعب، مؤكدين أن هذه محاولة لتعطيل العملية الإنتخابية.

وأكد المراقبون أن تحركات المشري لتعطيل الانتخابات، تعود إلى اتفاقه مع رئيس مجلس النواب بشرق البلاد، عقيلة صالح، على استبعاد السراج وحفتر من المشهد، وإنتاج اتفاق “الصخيرات اثنين”، حتى يستمر لمدة خمس سنوات.

