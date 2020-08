ناشد المجلس البلدي زليتن، اليوم الاثنين، كافة المواطنين بعدم الدخول أو الاقتراب إلي منطقة ترغلات وذلك لوجود حقول ألغام.

