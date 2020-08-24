تأهيل مدربين في مجال التعامل مع المشاكل الصحية لمصابي كورونا

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض صباح الاثنين ورشة عمل تدريبية بكلية الاقتصاد في جامعة مصراتة، حول إعداد مدربين في مجال التعامل مع المشاكل الصحية لمصابي كورونا.

وتأتي ورشة العمل التي تستمر 3 أيام ضمن برنامج الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية ببلدية مصراتة، وفق الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ووفق آخر إحصائيات، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 572 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، جاءت أكثر من نصفها في العاصمة طرابلس، بواقع 293 حالة.

وجاءت بنغازي ثانيا بـ45 حالة، ثم مصراتة بـ31 حالة، و27 حالة في جنزور، و25 حالة في زليتن، و19 حالة في الشاطئ، و11 حالة في المرج، وعشر حالات في الزنتان، وتسع حالات في النواحي الأربعة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي في البلاد، الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

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