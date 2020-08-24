كاتب تركي من حزب أردوغان يؤيد استخدام القوة ضد المتظاهرين في طرابلس

ليبيا – عبّر كاتب تركي بارز منتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة عن تأييده لقمع المتظاهرين في طرابلس بالقوة حتى لا يتكرر السيناريو المصري الذي انتهى باقتلاع الإخوان من الحكم وخسارة تركيا لنفوذها في مصر .

وكان الكاتب التركي ” إسماعيل ياشا ” يعلق على منشور في موقع تويتر لـ إبراهيم قصودة أحد كوادر الإخوان المسلمين الليبيين الذي يعرف نفسه كمعارض سابق وداعم للإسلام السياسي وقد أعرب عن تأييده لما كتبه الأخير .

وكتب قصودة على تويتر معلقًا على المظاهرات : “باذن الله ⁧‫ليبيا‬⁩ مش مصر بعد توفيق الله سلاحنا في أيدينا ولا نعترف بسلميتنا أقوى من الرصاص , ياما شفنا من شكالات وباذن الله مصيرهم تحت الأقدام ، لامناص .. حكومة الوفاق شرعيتنا ” .

وبذلك كان قصودة يقصد العبارة التي قالها الرئيس المصري الإخواني المخلوع محمد مرسي ، عندما خرج عليه المصريون فقال ” سلميتنا أقوى من الرصاص ” وكانت النتيجة في نهاية المطاف إقتلاع حكمه وتنظيمه من جذورهما في مصر .

فيديو | أخبرهم أن دولتهم غير عادلة .. طلب منهم الخروج وتركهم لمصيرهم في وجه " المندسين " بعد تفجر غضبهم بوجه الجميع . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/5YXH3eaBwl — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 24, 2020

وبذلك ، يشير قصودة في تعليقه على المظاهرات التي خرجت أمس في طرابلس وأقلقت الرئاسي وحلفائه الإخوان المسيطرين على مفاصل هامة وكثيرة في الدولة لاسيما رفع شعارات فيها ضد امتصاص تركيا ومرتزقتها للمذخرات الليبية ، وقد حدث بالفعل مايعنيه قصودة وهو مواجهة السلمية بالرصاص حتى لا يتكرر السيناريو المصري وهو ما أيده الكاتب التركي .

عاجل | لحظة محاولة المتظاهرين القبض على مرتزق سوري مسلح بعد إطلاقه النار عليهم ونفاد ذخيرته قبل أن يتدخل مسلحون من قوة #الردع الخاصة وينقذوه منهم وفقًا لهذه المشاهد وشهادة المتظاهرين من طريق الشط قرب قاعدة أبوستة حيث مقر الرئاسي والمستشارين العسكريين الأتراك. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/4ZdtrF4guT — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 23, 2020

ويعرف ” ياشا ” في وسط جمهور تويتر بتأييده ودعمه الشديد للتدخل التركي في ليبيا وترويجه للتقنيات العسكرية التركية التي استخدمت في الحرب كالطيران المسير كما ان له تغريدة شهيرة يوم وفاة الرائد أسامة امسيك قال فيها ” هل تدعوني أيها الأحرار للإفطار اليوم في الوطية ؟ ” إذ كان له ما أراد بعدها مع سيطرة القوات التركية عليها .

فيديو | الطاهر بن غربية القيادي في " بركان الغضب " موالٍ للرئاسي : المتظاهرين في #طرابلس أوباش وجراثيم وطحالب والمتظاهرات اللواتي رفعن لافتات ضد السوريين والأتراك " عاهـرات " يجب القبض عليهن وجلدهم جميعا بالسياط .. أين كنتم يوم 4/4 ? . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/nuwMbsW4ug — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 24, 2020

جدير بالذكر أن ياشا وهو أحد الكتاب الأتراك الموالين لأردوغان ومن المكلفين باستهداف الجمهور العربي من خلال الكتابة باللغة العربية والترويج لأفكار النظام التركي ، قد رحلته السعودية من أراضيها سنة 2014 كونه غير مرغوب فيه ، وذلك بسبب كتاباته ومحاولاته إستقطاب عددًا من الكُتاب السعوديين لصف جماعةزالإخوان المسلمين التي تصنفها المملكة كجماعة إرهابية .

المرصد – خاص

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