صحة المؤقتة : وصول شاحنة أكسجين طبي لمستشفى الثورة التعليمي

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، الإثنين، عن وصول شاحنة تحوي الأكسجين الطبي من مصر لمستشفى الثورة التعليمي بالبيضاء، مشيرة أن هذه الشحنة وصلت إلى ليبيا وفقا للإتفاق الذي أبرمته الوزارة مع الشركات المتخصصة في مصر لتزويد محطات الاكسجين الطبي بالمستشفيات الليبية.

ومن جانبه شدد وزير الصحة بالحكومة المؤقته سعد عقوب، في تدوينة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”على مديري التعليمية والعامة والقروية، ومديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بالتأكيد على مخزون الأكسجين وصيانة ومتابعة مصادر الكهرباء للبلدية من خلال المولدات الكهربائية وتوفير الوقود الخاص بها.

و طلب عقوب من مديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بتوجيه الإدارات الفنية التابعة لهم بالاهتمام الكامل بهذه المعدات من حيث الصيانة واستمراريتها في تقديم الخدمات.

