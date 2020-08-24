وزارة الصحة بالحكومة الليبية تناشد المواطنين الالتزام بالتعليمات المقررة

ناشدت وزارة الصحة اليوم المواطنين الالتزام بتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بشأن تطبيق حظر التجول، وإلغاء التجمعات، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

من جهته وجه وزير الصحة، سعد عقوب، رسالة طمأنة إلى أهالي المصابين وحالات الاشتباه بالفيروس في مراكز الحجز الصحي والعزل السريري الطبي، مؤكدا أنهم بحالة جيدة، ويتم تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والأدوية اللازمة لهم.

عقوب أوضح أن ليبيا اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية ضمن منهجية علمية فاعلة لمواجهة الوباء، مجددا ثقته في خط الدفاع الأول الجيش الأبيض والمتطوعين.

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