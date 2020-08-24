الهلال الأحمر يعلن عن نقاط انتشار ثابتة ومتحركة لتغطية مظاهرات العاصمة

أكدت جمعية الهلال الأحمر طرابلس استعدادها لوضع كوادرها التطوعية تحت مظلة العمل الإنساني لما تشهده العاصمة طرابلس من تظاهرات حاشدة معلنة مساندة فرق التدخل أثناء الطوارئ التابعة للجمعية بتأمينها الإسعافي لأي حالة طارئة.

وأعلنت الجمعية عن نقاط ثابتة لها موزعة في أماكن متفرقة منها ميدان الشهداء، وميدان الجزائر، وجزيرة الجرات ،وجنة العريف، وجزيرة غوط الشعال والدريبي، بالإضافة إلى الدعم الميداني للفريق المتمثل بنقطتين متجولتين جابتا شوارع العاصمة أمس بالإضافة إلى تغطية للأحداث الحاصلة بدوريات الإسعاف الراجلة.

وشهدت طرابلس مظاهرات جابت الشوارع استجابة لدعوات الخروج يوم 23 من أغسطس، قوبلت بإطلاق النار من قبل مسلحين ما أدى إلى تصاعد الأحداث وخروجها عن السيطرة، وتحولت المظاهرات السلمية إلى مأساة، أوقعت جرحى ومصابين بين شباب مدنيين متظاهرين مطالبين بأبسط مقومات العيش، ومطالبين برابط يربطهم ببلدهم التي تباعدت عنهم حتى صاروا يفكرون جدياً في تركها للفاسدين والسُرَّاق، فيما غابت البيانات الرسمية التي تفسر ما حدث، وسط تعالي أصوات تطالب بحماية المدنيين وصون حقهم في التظاهر السلمي.

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