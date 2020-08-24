إيطاليا: “إيريني” يمكنها مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني إمكانية قيام العملية البحرية الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، بالمساعدة في مراقبة أيضا وقف إطلاق النار بالبلاد.

وقالت سيريني، في تصريحات نقلتها اليوم الأحد، وكالة أنباء نوفا الإيطالية، إنه “في السيناريو الليبي الجديد بعد الاتفاق على الهدنة وإمكانية إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت، فإن بعثة إيريني التي تقودها إيطاليا والتي تهدف إلى السيطرة على حظر الأسلحة، يمكن أن تزداد أهمية، وتراقب وقف إطلاق النار في ليبيا”.

يشار إلى أن رئيس الوفاق فائز السراج قرر يوم الجمعة الماضي وقف إطلاق النار، وجعل سرت منزوعة السلاح، للبدء في عملية الانتخابات في مارس المقبل، فيما طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت مجلس رئاسي جديد.