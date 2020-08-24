مصرف الصحارى يطلق خدمة مصرفية جديدة

أعلن مصرف الصحارى فرع عين زارة أمس الأحد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق خدمة سداد التي تعمل على توفير خاصية تحويل الأموال بين التجار والشركات.

وأشار الصحارى إلى أن خدمة سداد تمكّن التجار والشركات من تحويل أي قيمة مالية إلى تجار وشركات أخرى بالإضافة إلى تسهيل التعاملات بينهم.

ونوه المصرف عبر منشوره بموقع فيسبوك بأن التسجيل أو الشحن يكون عبر زيارة العميل إليه في موقعه مقابل جامعة ناصر سابقا على أن يجلب معه صورة إثبات هوية ورقم وطني.

يذكر أن مصرف الصحارى قد دعا الزبائن في وقت سابق إلى أخذ جميع الاحتياطات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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