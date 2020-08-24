“الصحة”: وصول شحنة من الأكسجين الطبي لمستشفى الثورة التعليمي بالبيضاء

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، عن وصول شحنة من الأكسجين الطبي قادمة من مصر لمستشفى الثورة التعليمي بالبيضاء، مشيرة أن هذه الشحنة وصلت إلى ليبيا وفقا للإتفاق الذي أبرمته الوزارة مع الشركات المتخصصة في مصر لتزويد محطات الأكسجين الطبي بالمستشفيات الليبية.

ووجه وزير الصحة بالحكومة الليبية، سعد عقوب، في تدوينة له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مديري التعليمية والعامة والقروية، ومديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بالتأكيد على مخزون الأكسجين وصيانة ومتابعة مصادر الكهرباء للبلدية من خلال المولدات الكهربائية وتوفير الوقود الخاص بها.

وطالب “عقوب” مديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بتوجيه الإدارات الفنية التابعة لهم بالاهتمام الكامل بهذه المعدات من حيث الصيانة واستمراريتها في تقديم الخدمات.