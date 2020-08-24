الصحة الليبية: خروج ثلاث مصابين بكورونا من مستشفى شحات

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية اليوم الاثنين خروج عدد ثلاث حالات بمصابة بفيروس كورونا من المخالطين بمستشفي شحات للأمراض الصدرية التي تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفاءهم وفقًا لإرشادات الطبية .

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية أن مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة أسماء ابعيره والناطق الرسمي بوزارة الصحة معتز الطرابلسي بالإضافة إلى حضور مدير المستشفى إمساعد بدر مفتاح قام بالإشراف المباشر على أوضاع النزلاء بعد تعافيهم من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى العزل السريري الطبي إثر تأكيد تحاليل العينات المسحوبة منهم، شفاءهم التام من الفيروس، مع التقيد ببروتكول المتابعة للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بشأن تطبيق حظر التجوال وإلغاء التجمعات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وأكد وزير الصحة سعد عقوب أن المصابين والمشتبه في إصابتهم بحالة صحية جيدة ويتم تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والأدوية اللازمة لهم مشيرا إلى أن “ليبيا اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية ضمن منهجية علمية فاعلة لمواجهة وباء فيروس كورونا”.