وزارة العمل تبحثُ سبل التعاون مع منظمتين ألمانيتين في ليبيا

بحث مدير إدارة التدريب والتكوين المهني رمزي كشاد مع مدير منظمة هيومان بلس للتنمية الألمانية دانيال جير هاردس، ومدير المنظمة الالمانية فرع ليبيا، سبل التعاون المُشترك لتكوين شراكة فاعلة تهدف تطوير برامج التدريب المهني في ليبيا وتطبيق برنامج التدريب المهني المزدوج في ألمانيا.

وناقش المجتمعون تحديد التخصصات المهنية واختيارها لتكون ضمن المرحلة الأولى لتطبيق البرنامج التدريبي المزدوج والشروط والمعايير التي يجب توافرها في المدربين والمتدربين من الباحثين عن العمل، بالإضافة لمناقشة تحديد القطاعات في سوق العمل الليبية التي يجب التواصل معها وإشراكها في البرنامج، وذلك لتحسين سوق العمل للدفع بعجلة الاقتصاد.

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