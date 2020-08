سيرينى : من الممكن أن تعمل ” إيرينى” على مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا بجانب مهامها بحظر الأسلحة

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، الإثنين، إن هناك إمكانية إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت عقب الاتفاق الجديد على الهدنة،مشيرة إلى أن عملية “إيريني” التي تقودها إيطاليا والتي تهدف إلى السيطرة على حظر الأسلحة، يمكن أن تزداد أهمية وتراقب وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضافت سيريني، في تصريحات صحفية أن إيطاليا كانت من بين الدول التي سعت بإصرار إلى نقطة التحول والوصول لقرار وقف إطلاق النار.

ولفتت سيرينى الى أن إيطاليا تلعب دورا لصالح الشعب الليبي من خلال الاستمرار في العمل مع الدبلوماسية والمجتمع الدولي حتى يتجسد الإعلان في حقائق.

