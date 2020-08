الاتحاد المغاربي يطالب دول الجوار بدعم اتفاق صالح والسراج

رحبت الأمانة العامة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، اليوم الاثنين، ببياني رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والذي أكدا من خلالهما التوصل إلى اتفاق مبدئي بالوقف الفوري لإطلاق النار، في أفق دفع عملية السلام في ليبيا.

و دعا اتحاد المغرب العربي، في بيان له، دول الجوار إلى المبادرة بدعم إعلان صالح والسراج، لوقف العمليات القتالية في البلاد، وذلك ضمانا للعودة السريعة لليبيا إلى حضنها الطبيعي المغاربي.

وأعرب الاتحاد في بيانه عن أمله في أن يبعد هذا الاتفاق شبح الحرب الأهلية وانعكاساتها على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها وأن يكون حافزا قويا لرسم معالم دولة ليبيا الجديدة بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

