صحة الوفاق تكشف حقيقة تسجيل وفيات خلال المظاهرات

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه لم تسجل خلال مظاهرات أمس الأحد حالات إصابة خطيرة أو حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق في بيان لها أنه تم إبلاغ وزارة الصحة عن طريق الجهات المختصة بالغرفة الرئيسية المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية للتواجد في الأماكن المخصصة للمظاهرات مضيفة أن جميع نقاط الإسعاف تواجدت في عين المكان وتمركزت في كل النقاط المحددة مسبقا لتأمين التظاهرة صحيا وتأمين الاحتياجات الطبية وإسعاف الجرحى.

وأضافت الوزارة أنه بعد توافد الحشود على الميادين والساحات حدثت ربكة بسبب تدافع المتظاهرين والمشاجرات مما تسبب في مجموعة من الإصابات الطفيفة التي قام المسعفون بإسعافها في الميدان ولم يضطر الأمر لنقلهم للمستشفى.

وأكدت الوزارة أنه لم تسجل أي حالات خطيرة نقلت للمستشفيات أو حالات وفاة كما يشاع.