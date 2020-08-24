الليبية الإفريقية للطيران تبحث استئناف الرحلات إلى سبها

باشرت الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الإفريقية بوضع الترتيبات اللازمة لاستئناف الرحلات إلى سبها.

وجاءت هذه الخطوة خلال اجتماع موسع حضره مدير مكتب حوكمة الشركات بالشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة ومدير الإدارة التجارية ومدير دائرة التسويق والمبيعات ومدير دائرة خدمات الركاب ومدير محطة سبها بشركة الخطوط الجوية الإفريقية، وحكماء وأعيان وأعضاء المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس النواب عن الجنوب الليبي وعدد من نشطاء مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد مدير مكتب حوكمة الشركات عزم الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة والشركات التابعة لها رفع معاناة أهالي الجنوب الليبي عبر خطة عمل على مرحلتين، الأولى استئناف الرحلات لمطار سبها والخطوة الثانية هي استئناف الرحلات لمطاري أوباري وغات.

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