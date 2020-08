البقان” لـ” ليبيا 24″: البعثة الأممية تحقق مطالب الخارج ولا تنظر للأحوال بالداخل

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد شيخ قبيلة

المغاربة بمنطقة الهلال النفطي، مفتاح البقان، أن إطلاق النار على المتظاهرين

السلميين بالعاصمة طرابلس أمس الأحد يكشف للعالم أن حكومة الوفاق غير الشرعية

والمدعومة من دول استعماريه كانت ومازالت سبب رئيسي في خراب ليبيا خاصه والوطن

العربي عامة، برعاية أممية.

وقال البقان،

الإثنين، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إن البعثة الأممية تحقق مطالب

الخارج ولا تنظر للأحوال بالداخل وكل ما يهمها هو مصالحها فقط”، مشيرا إلى أن

رئيسة البعثة ستيفاني ويليامز لم تأت بجديد مثلها مثل غيرها من المبعوثين موظفة

ترغب في الحصول على الأموال فقط لا غير”.

وقال البقان،

استشهد بموقف الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي بالجمعية العامة للأمم المتحدة

في أمريكا، عندما سأله أحد الصحفيين عن دور البعثة فقال ” عندما يريد الكبار

شيء تتحدث به بعثات الأمم المتحدة”

وأضاف البقان،

أن حكومة الوفاق غير المعتمدة هي أيضا الداعم الرئيسي لما يسمى بالربيع العربي

المخطط له بذات الدول وهي الراعي لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد طمعا بالموارد

الطبيعية”.

وتابع البقان،

لا أستغرب أفعال باشاغا الوزير التركي للداخلية في ليبيا والانتهاكات التي قام بها

المرتزقة السوريين والأتراك في حق المتظاهرين السلميين، معربا عن أدانته لهذه

الانتهاكات البشعة في حق المواطنين من قبل المليشيات الإرهابية ضد المحتجين على

الفساد والاستبداد والغلاء وضد استعمار بلادهم ليبيا”.

وطالب البقان،

باتخاذ ” الإجراءات اللازمة والقانونية ضد باشاغا وميلشياته “.

وكانت عناصر من المليشيات التابعة لوزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، قد قامت أمس الأحد، بإطلاق الرصاص على جموع المتظاهرين، أثناء توجههم نحو الساحة الخضراء قادمين من محيط مقر رئاسة “السراج” في طريق السكة مرددين هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام” و”قولوا للسراج يروح”، وخلال محاولتهم التوجه للتظاهر أمام قيادة البحرية في أبوستة حيث المقر المؤقت للمجلس الرئاسي ومقر المستشارين العسكريين الأتراك، أطلق مرتزقة «باشاغا» الرصاص عليهم.

