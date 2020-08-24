معيتيق وسيالة يبحثان مع الرئيس المالطي آخر تطوّرات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق في مالطا أمس الأحد وزير الخارجية والشؤون الأوروبية إيفاريست بارتولو، الذي أكّد دعم بلاده لإعلاني المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف العمليات العسكرية.

معيتيق التقى خلال الزيارة التي رافقه فيه وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الرئيس جورج فيلا في قصر سان انطون، وبحث معه آخر تطورات الأوضاع في ليبيا على جميع الأصعدة والتأكيد على الدور المهم للمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، في مواجهة التحديات الاقتصادية لضمان توفير احتياجات الشعب الليبي.