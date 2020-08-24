داخلية الوفاق تبحث ملف الهجرة غير الشرعية في زوارة

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني اليوم الأثنين عميد بلدية زوارة فرحات أبو الشولشي وعضوين عن المجلس البلدي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه المجلس البلدي زوارة في ملف الهجرة غير الشرعية والخلل الواضح في التنسيق لعملية الإيواء والإعاشة.

وأستمع وكيل الوزارة لشروح وافية حول المشاكل التي تواجه بلدية زوارة نتيجة الهجرة غير الشرعية مؤكدا على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة حسب الإمكانيات المتاحة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البلدية في ملف الهجرة غير الشرعية.

ودعا وكيل الوزارة لاجتماع عاجل يضم عميد البلدية وجميع الأجهزة الأمنية المختصة في هذا الجانب لتنسيق الجهود فيما بينهم للخروج بتوصيات من شأنها حلحلة كافة العراقيل.