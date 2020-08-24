وزارة الصحة تتابع إجراءات معالجة منظومة الأكسجين بمركز بنغازي الطبي

قامت لجنة من وزارة الصحة بزيارة إلى مركز بنغازي الطبي، بناء على تعليمات وزير الصحة، وذلك لمتابعة الإجراءات الفنية الخاصة بمعالجة العطل المفاجئ بمنظومة الأكسجين بالمركز. والتقت اللجنة المكلفة بمديرة مركز بنغازي الطبي، فتحية العريبي، التي أكدت خلال اللقاء استخدام أسطوانات الغاز الاحتياطية خلال ساعات إصلاح العطل، مضيفة أن خدمة منظومة الأكسجين تم إصلاحها الآن، وهي تسير بشكل جيد دون أي خسائر أو ضرر لأي قسم.

قامت لجنة من وزارة الصحة بزيارة إلى مركز بنغازي الطبي، بناء على تعليمات وزير الصحة، وذلك لمتابعة الإجراءات الفنية الخاصة بمعالجة العطل المفاجئ بمنظومة الأكسجين بالمركز.

والتقت اللجنة المكلفة بمديرة مركز بنغازي الطبي، فتحية العريبي، التي أكدت خلال اللقاء استخدام أسطوانات الغاز الاحتياطية خلال ساعات إصلاح العطل، مضيفة أن خدمة منظومة الأكسجين تم إصلاحها الآن، وهي تسير بشكل جيد دون أي خسائر أو ضرر لأي قسم.

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