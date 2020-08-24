مستشفى الجلاء ببنغازي: ما ذكر حول تفشي كورونا بين العاملين شائعات مغرضة ولم نغلق أبوابنا

نفى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، في بيان له اليوم الإثنين، تفشي وباء كورونا بين العاملين بالمستشفى.

وذكر المستشفى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ماتم تداوله حول تفشي فيروس كورونا بين العاملين شائعات مُغرضة.

وأوضح بيان المستشفى أن العاملين يلتزمون بالإجراءات الوقائية داخل الأقسام، مبينًا أنه تم فيما سبق النشر عن حالات الاشتباه التي دخلت للمُستشفى، واتخذت فيها الإجراءات المُتبعة، من تنظيف، وتعقيم المكان الذي تواجد به الحالة عن طريق اختصاصيي قسم مكافحة ومنع العدوى.

وأكد بيان المستشفى أن الأطباء الذين أصيبوا بالفيروس قد عُزلوا في الحجر الصحي مُنذ فترة، مؤكدًا أن المُستشفى لم يُغلق أبوابه مُنذ بدء جائحة كورونا وهو يستقبل الحالات من الإيواء.

وكشف المستشفى أن عدد حالات الإسعاف منذ يوم الخميس الماضي، وحتى يوم أمس الأول السبت بلغت 1365 حالة، والإيواء 158 حالة، والعمليات 44 عملية جراحية.

وبين مستشفى الجلاء صحة خبر وفاة مواطن أثناء إجرائه عملية المرارة بسبب خطأ طبي من أحد الأطباء، مؤكدًا أن العمليات الباردة متوقفة مُنذ فترة ولم يستقبل المُستشفى مواطن بالاسم الذي ذكر في منشور بأحد الصفحات.