بعد إصابة المتظاهرين بالرصاص.. صحة الوفاق: إصابات طفيفة نتيجة التدافع

أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الاثنين، بيانا تحت عنوان “دحض الشائعات”، حاولت من خلاله تكذيب مقاطع مرئية وصور غير قابلة للتزييف بشأن إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين وإصابة بعضهم خلال تظاهرات طرابلس أمس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه فيما يخص تظاهرات الأمس، تم إبلاغها عن طريق الجهات المختصة بالغرفة الرئيسية المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية للتواجد بالقرب من أماكن التظاهرات لتأمينها صحيا واسعاف الجرحى.

وبحسب البيان تسبب توافد الحشود على الميادين مما تسبب في حالة من التدافع بين المتظاهرين، وحدوث مشاجرات، ما سبب مجموعة من الإصابات الطفيفة والتي تم إسعافها دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات خطيرة أو وفاة.

هذا ويذكر أن بيان الوزارة منافي تماما لما نقلته المقاطع المرئية والبث المباشر الذي أظهر المليشيات أثناء إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس مما تسبب في وقوع إصابات، وكانت أكثر الإصابات تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي إصابة أحد المتظاهرين بطلق ناري في منطقة البطن.

