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ترقب إقرار التغطية المالية لصرف مستحقات العقود المتعثرة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت وزارة العمل والتأهيل في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن وزارة المالية تترقب إقرار التغطية المالية للإفراج عن العقود المتعثرة.

وكشف المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن الإفراجات المالية على العقود المتعثرة بالقطاعات الإدارية يتوقف على اعتماد التغطية المالية التي أقرتها وزارة المالية، مؤكدا أن الجهة المخولة بإقرار الصرف هي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة.

وكانت وزارة العمل قد نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن الوزارة تعتزم الإفراج عن مرتبات 105 آلاف شخص من عقود العمل بالقطاعات، مشيرة إلى أن العقود التي سيتم صرف مستحقاتها كانت قد أبرمت خلال الأعوام بين 2015 و 2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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