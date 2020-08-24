ترقب إقرار التغطية المالية لصرف مستحقات العقود المتعثرة

أشارت وزارة العمل والتأهيل في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن وزارة المالية تترقب إقرار التغطية المالية للإفراج عن العقود المتعثرة.

وكشف المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن الإفراجات المالية على العقود المتعثرة بالقطاعات الإدارية يتوقف على اعتماد التغطية المالية التي أقرتها وزارة المالية، مؤكدا أن الجهة المخولة بإقرار الصرف هي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة.

وكانت وزارة العمل قد نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن الوزارة تعتزم الإفراج عن مرتبات 105 آلاف شخص من عقود العمل بالقطاعات، مشيرة إلى أن العقود التي سيتم صرف مستحقاتها كانت قد أبرمت خلال الأعوام بين 2015 و 2019.

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